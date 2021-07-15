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İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ağlarını göle bıraktı

DHA

İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ağlarını göle bıraktı


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı, bugün sona erdi. Yasağın kalkmasıyla ilçedeki balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor. Balığı koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine zıplayarak ilerlemesi görsel şölen oluşturuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor.
Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, 3 aylık aranın ardından 'vira bismillah' diyerek ağlarını Van Gölü'ne attı. Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, "15 Temmuz, gece yarısı inci kefali avlama yasağı kalktı. Bunun üzerine teknelerimize binip, ağlarımızı Van Gölü'nün serin sularına bıraktık. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklaşıp, 1500 metre uzunluğundaki ağlarımızı buraya atıyoruz. Bir gün sonra da gelip vira bismillah deyip çekiyoruz. Bu 3 aylık av yasağında kolluk kuvvetlerimiz güzel bir çalışma yaparak balıkların korunmasını sağladılar. Haliyle bu da balığın artmasına neden olacak. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Burada yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok farklı illerde bulunan müşterilerimize de pazarlıyoruz. Her ağ için yaklaşık 500 kilo balık yakalıyoruz. Geçim kaynağımız olan inci kefali balığı, umarız bu bereketini uzun süre devam ettirir" dedi.FOTOĞTAFLIDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-07-15 09:23:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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