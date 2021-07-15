Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 esnaf da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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