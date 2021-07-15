Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

İHA

Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 esnaf da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
YEREL HABERLER Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı seferberliğine destek
YEREL HABERLER AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı ...
Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
YEREL HABERLER Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor ...
Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, ...
Van için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Van için kuvvetli yağış uyarısı
AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı kindarım” 15 Temmuz şehidi Burhan Öner’in ailesinin acısı dinmedi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı ...
Başhekim Çelik istifa etti
YEREL HABERLER Başhekim Çelik istifa etti
İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ağlarını göle bıraktı
YEREL HABERLER İnci kefalinde av yasağı sona erdi, balıkçılar ...
Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde yaşayan ve ‘uçan balık’ olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel: “90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik”
YEREL HABERLER Vanlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Van Gölü'nde ...
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
Nemrut’tan Nemrut’a pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Nemrut’tan Nemrut’a pedal çevirdiler
Uçurtma ipine dolanan martı kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçurtma ipine dolanan martı kurtarıldı
Erciş’te ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Erciş’te ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi
Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
YEREL HABERLER Çatak Emniyet Amiri Altuntop dünya evine girdi
Van’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Van’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası ...
Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek
YEREL HABERLER Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa ...