Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı.

Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı. Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi. Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu. Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı. Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-07-15 17:17:49



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