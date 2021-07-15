Fırtına ağaçları devirdi

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Van’da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi yakınlarında bulunan birçok ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi. Fırtınadan dolayı can kaybı yaşanmazken, birçok meyve ağacı ise zarar gördü.

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