Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın

DHA

Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın


Serdar KARABarış KUL/VAN, (DHA)HAKKARİ-Van Karayolu etkili olan yağışın ardından yüksek kesimden kopan toprak ve taş yığınlarının yolaçtığı heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açılırken, Van'ın Erciş ilçesinde ise etkili olan şiddetli yağış 13 mahellede taşkına yol açtı.
HakkariVan karayolunun 80'nci kilometresindeki Albayrak mevkisinde bugün saat 17.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan dolu ile karışık yağmurun ardından yumuşayan toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Karayolu'nun yanından geçen derenin su su seviyesinin de yükselmesiyle taşkın meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulunuldu.
ERCİŞ'TE SELDEN DOLAYI 13 KÖYDE TAŞKIN MEYDANA GELDİ
Öte yandan Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunduktan sonra "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı." dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Van Serdar KARA-Barış KUL
2021-07-15 20:02:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da sel
YEREL HABERLER Van’da sel
Fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Fırtına ağaçları devirdi
Erciş’te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Erciş’te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Van Gölü’nde can pazarı Karaya oturan teknedeki 32 yolcu ile 2 mürettebat kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde can pazarı Karaya oturan teknedeki 32 ...
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular ...
Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için anma töreni
YEREL HABERLER Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için ...
Erciş'te temmuz karı
YEREL HABERLER Erciş'te temmuz karı
Van'da taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga: 2 yaralı
Van Gölü’nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük ...
Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
YEREL HABERLER Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı seferberliğine destek
YEREL HABERLER AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı ...
Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
YEREL HABERLER Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor ...
Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, ...
Van için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Van için kuvvetli yağış uyarısı
AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı kindarım” 15 Temmuz şehidi Burhan Öner’in ailesinin acısı dinmedi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Öner’in kardeşi: “Hainlere karşı ...