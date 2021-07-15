Van-Hakkari karayolunda heyelan

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Van’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle VanHakkari karayolu ulaşıma kapandı.



Van’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle VanHakkari karayolunun Güzeldere bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede hemen çalışma başlattı. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ederken, çok sayıda sürücü ve yolcu ise yolun açılmasını bekliyor.

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