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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında vatandaşlar akşam saatlerinde hükümet konağı önünde toplandı.
Kaymakam Yusuf Durani Dinç’in öncülüğünde Belediye Başkanı Şefik Ensari, askerler ve kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş, çeşitli sloganların atılmasıyla çarşı merkezinde gerçekleştirildi. Kalabalık tekrar hükümet konağı önünde toplanarak burada, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Burada konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Türkiye Cumhuriyetini hiçbir gücün bölemeyeceğini belirterek,“Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimize ve milli irademize karşı alçakça bir darbe girişimi düzenlendi. FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen bu darbe girişimiyle ülkemizin geleceği; dış güçlerin eline teslim edilerek, sömürgeci devletlerin işgaline açık hale getirilecek ve böylece ülkemiz büyük bir kaos ortamına sürüklenecekti. Milletin yüce iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamı ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte devletin bütün makamlarını teslim almayı hedefleyen ve bunun için devlet kurumlarını ve halkı bombalamaktan çekinmeyen, bu yapıya halkımız tarihin en büyük tokatını atarak darbe heveslerini kursaklarında bıraktılar. Milletimiz nasıl ki Çanakkale’de, Dumlupınar’da ülkemizi bölmek isteyen düşmana tarihi bir ders verdiyse, aynı şekilde 15 Temmuz’da da ülkemizi bölmek isteyen hainlere karşı da gereken dersi vermiştir. Ayrıca FETÖ darbe girişimi sadece hükümetimiz karşı değil, bütün bir ülkeye karşı yapıldı. Çünkü alçakça planlanan o darbe girişimiyle amaçlanan şey, temel hak ve özgürlüklerimizle birlikte, asırlardır süregelen kutsal değerlerimizi ve devlet geleneğimizi yok etmeye yönelik bir girişimdi. Demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı yürütülen bu hain girişim, halkımızın kahramanca savunması ile geri püskürtüldü. Halkımız; 15 Temmuz’da tarihte eşi pek az rastlanılan büyük bir zafere altın harflerle imza atarak hem devletine hem de demokrasisine sahip çıkarak şanlı tarihimize yeni bir destan kazandırdılar. Bu vesileyle ölümleri pahasına kendilerini tankların önüne atarak şehadete erişen 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarken, gazilerimizi de şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüz Kutlu olsun” dedi.
Program Kur’anı Kerim tilaveti,mevlidi şerif’in okunmasının ardından 15 Temmuz belgeseli ve çeşitli şiirlerin okunması ile devam etti.

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