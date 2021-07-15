Van’da 15 Temmuz etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 15 Temmuz etkinliği

İHA

Van’da 15 Temmuz etkinliği

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Hal Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’anı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5 yıl önce milletin iradesine el koymaya kalkan terör örgütü FETÖ, amacına ulaşamamış, yüce milletin tek yürek olarak bu hain darbe girişimine karşı geldiğini söyledi. Vali Bilmez, “O karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, yüreğinde vatan sevgisi, elinde şanlı bayrağımızla demokrasimize sahip çıkacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu akşam da, 15 Temmuz’un yıldönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde iman, ellerimizde bayrağımız ve vatan sevgisiyle hainlere karşı demokrasimizin ve milli irademizin yanında olduğumuzu alanlarda haykırıyoruz. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu millet; anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla fırsat vermeyecek, tüm düşmanca saldırılara her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır” dedi.

" Şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum”
"15 Temmuz darbe girişiminde ve Van’da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Vali Bilmez, “15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, geçen sene uçak kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarımıza emek veren ve eşlik eden değerli protokol üyelerine, şehit ailelerimize, gazilerimize, kamu kurumlarımızın temsilcisi ve çalışanlarına, STK ve meslek odalarımızın temsilcileri ve üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, basın mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise bugüne kadar 3 darbe gördüğünü ifade ederek 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki darbelerden farklı olduğunu dile getirdi. Tek ruh ve tek bayrak anlayışıyla darbeyi milletin geri püskürttüğünün söyleyen Kartal, milletin bu tür darbe girişimlerine fırsat vermeyeceğini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik kapsamında yapılan etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Müftüsü Ömer Keskin, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da meşaleli 15 Temmuz yürüyüşü
YEREL HABERLER Van'da meşaleli 15 Temmuz yürüyüşü
Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bahçesaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bahçesaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Van-Hakkari karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Van-Hakkari karayolunda heyelan
Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde taşkın
YEREL HABERLER Hakkari- Van karayolunda heyelan, Erciş'te 13 köyde ...
Van’da sel
YEREL HABERLER Van’da sel
Fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Fırtına ağaçları devirdi
Erciş’te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Erciş’te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Van Gölü’nde can pazarı Karaya oturan teknedeki 32 yolcu ile 2 mürettebat kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde can pazarı Karaya oturan teknedeki 32 ...
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular ...
Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için anma töreni
YEREL HABERLER Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için ...
Erciş'te temmuz karı
YEREL HABERLER Erciş'te temmuz karı
Van'da taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga: 2 yaralı
Van Gölü’nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük ...
Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
YEREL HABERLER Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı
Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı seferberliğine destek
YEREL HABERLER AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı ...
Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret
Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
YEREL HABERLER Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti
İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor merkezi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ikinci ücretsiz kadın spor ...