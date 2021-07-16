Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

VanBaşkale karayolunda seyir halindeki aracın üzerine düşen heyelandan dolayısıyla mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.



Van’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle VanHakkari karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla birlikte VanBaşkale karayolunun Albayrak Karakolu mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı kapalı kasa kamyonet içerisinde 2 kişi mağsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği ve Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Heyelan afetinden etkilenerek kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.