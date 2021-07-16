Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu

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Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur'anı Kerim tilaveti, Yasini Şerif ve mevlit okundu.

Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii'nde şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti, Yasini Şerif ve mevlit okunup dualar edildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve vatandaşlar katıldı.

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