Muradiye'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Günü resim sergisi açıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Günü resim sergisi açıldı.

Muradiye Öğretmenevi bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Günü resim sergisi açıldı. 15 Temmuz günü yapılan darbe girişiminde ve sonrasında çekilen fotoğraflar Muradiye İlçe Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resimler yer aldı. Sergi açılışında konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, sergideki fotoğrafların 15 Temmuz gününü tekrar hatırlattığını söyledi. Nice kahramanlıklarla kazanılan ülkenin ayakta kalmaya devam edeceğini aktaran Kaymakam Savar, "15 Temmuz da bu kahramanlıkların en üst seviyeye çıktığı günlerden bir tanesiydi. Vatan, devlet ve bayrak için ihtiyaç olduğunda Türk milletinin her ferdiyle birlikte nasıl karşı koyduğunun önemli göstergesinin bir tanesiydi. Ben 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Sergiye, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Polat ve kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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