Van ve Hakkari için yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkâri çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 28, Muş’ta 32, Hakkâri’de 29 ve Bitlis’te 27 derece olması beklenmektedir” denildi.

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