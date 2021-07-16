Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılan çok sayıda koyun telef oldu. VanHakkari yolunda, heyelan nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Başkale ilçesinde dün akşam şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış, sele neden oldu. Çobanların otlattığı küçükbaş hayvanlardan bazıları sele kapılarak telef oldu. Yağmur heyelan ve su baskınlarına da yol açtı. İlçeye bağlı birçok kırsal mahallede bazı evleri su bastı. Sel nedeniyle VanHakkari karayolunda sürücüler de zor anlar yaşadı. Van-Başkale karayolunun Bebleşin Karakolu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kamyonette 2 kişi mahsur kaldı. Bölgeye gelen jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği, Başkale Belediyesi ekiplerinin çalışması ile 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Heyelan nedeniyle kapanan VanHakkari karayolu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ve Başkale Belediyesi´nin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, bugün sabah saatlerinden itibaren zarar tespit çalışmalarına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-07-16 12:33:50



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