Van'da, fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, dün yağmur ve fırtına etkili olurken, cami minaresinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte dün etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde meydana gelen sel, hasara yol açtı. Fırtınada Van Gölü'nde gezi teknesinin karaya oturduğu ve 30'dan fazla kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı bölgede, bugün de aralıklarla yağış etkili oluyor. Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde ise dün fırtına nedeniyle cami minaresinin sallandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde minarenin, deprem olmuş gibi sallandığı anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-07-16 13:30:15



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