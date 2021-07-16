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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO’dan “aşı olun” çağrısı

İHA

Van TSO’dan “aşı olun” çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, korona virüs aşısı için çağrıda bulundu.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiği belirtilerek, “Milyonlarca insanın hastalandığı ve dört milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği salgının seyri aşının bulunması sonrası düşüşe geçti. Aşının vaka sayılarına olan olumlu etkisi hem dünya hem de ülkemizde görmekteyiz. Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde ülke genelinde birinci ve ikinci doz olmak üzere toplam 62 milyona yakın kişi aşı oldu. Ülke genelinde birinci doz aşı oranı yüzde 62’lere ulaşırken ne yazık ki ilimiz de aşı oranı istenilen seviyede değil. İlimizde her bir vatandaşın aşıya erişimini kolaylaştırmak için kamu ve özel hastaneler, aile hekimlikleri, mobil araçlar ve stantlarda aşı olma imkanı sağlandı. Dünya genelinde birçok ülke aşıya erişim sağlayamaz iken, özellikle ilimizde aşı konusunda vatandaşlarımızın aşı olmaktan imtina etmesi salgın ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Unutulmama ki, hiç kimse kendisini tek başına bu salgından koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüzün de o kadar çok artacağının bilincinde olmalıyız. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde yeniden artış görülmeye başlandığı görmekteyiz. Bu yüzden herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü salgının seyri hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı derinden etkiliyor. Yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşı konusunda duyarlı olmalıyız. Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ve zaman zaman tam kapanma ile karşı karşıya kalan şehrimizin yeniden o günleri yaşamaması, ekonomik çarklarımızın sürekli olarak dönmesi ve bir tek canımızı bile salgında kaybetmememiz konusunda aşı önemli bir yere sahip. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımızı aşı olamaya davet ediyoruz. Yeni bir dalga ve varyant ile karşılaşmamak, yeniden evlerimize kapanmamak ve işlerimizin devam etmesini sağlamak için aşı olalım. Herkesi aşı olamaya davet edelim” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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