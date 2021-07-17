Sağanak yağış sonrası Muradiye Şelalesi coştu

Van'ın Muradiye ilçesinde 2 günden buyana etki olan yağmur, turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi'ni adeta coşturdu.

Muradiye ilçesinde 2 gündür belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Muradiye Şelalesi'ni coşturdu. Bayram tatili için ilçeye gelen yerli turistler, şelalenin muhteşem görüntüsünün bilinenden farklı görünce bu halinin de çok güzel olduğunu dile getirdiler.

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