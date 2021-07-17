Erciş’te 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri, Topraklı Mahallesinde icra ettikleri yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltuklarının söküldüğü tespit edilirken, yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 Afganistan uyruklu yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 73 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 araca el koyarken, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı.

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