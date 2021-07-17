Van merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

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VAN, (DHA)VAN merkezli 3 ilde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 11'iinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından 21 şüpheliye yönelik Van merkezli Siirt ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alınırken, 11'inin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-07-17 16:59:59



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