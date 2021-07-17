Başkale'de hasar tespit çalışmaları sürüyor



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel ile ilgili hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 57 küçük ve büyükbaş hayvanın öldüğü, hayvancılık ve tarım arazilerindeki zarar ziyanın tespit çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Başkale ilçesinde 15 Temmuz günü etkili olan yağmur sonrası meydana gelen selde küçük ve büyükbaş hayvanlar telef oldu. Yağmur heyelan ve su baskınlarına da yol açtı. İlçeye bağlı birçok kırsal mahallede bazı evleri su bastı. Selin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. Başkale Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede meydana gelen sel felaketinde Hasar Tespit Komisyonu kurulduğu belirtildi. Van AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkale İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Başkale Belediyesi ve Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelleriyle sel felaketi olan mahallelerde inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada ailelerden acil durumda olan kişilerin ihtiyaçlarının da giderildiği belirtildi.

Yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçeye bağlı Albayrak, Ortayol, Böğrüpek, Konuksayar, Atlılar, Kocaköy, Savaş mahallelerinde şuana kadar yapılan tespitlerde Albayrak Mahallesi´nde toplamda 47 küçükbaş hayvanın telef olduğu, Ortayol Mahallesi´nde ise 10 adet hayvanın telef olduğu belirtildi. Açıklamada bölgede hayvancılık ve tarım arazilerindeki zarar ziyan tespitlerinin de devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-07-17 18:38:43



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