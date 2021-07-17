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Erciş´te 60 düzensiz göçmen yakalandı

DHA

Erciş´te 60 düzensiz göçmen yakalandı


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulup minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçmaya çalışan araç sürücüsü H.T., jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi'nde bir araçta çok sayıda düzensiz göçmen taşındığı ihbarını alan Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) timi, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan bir minibüste 59'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen araç sürücüsü H.T. ise jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken, yapılan takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-07-17 21:19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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