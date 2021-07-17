Jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu



VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ş.Y. isimli terörist, ikna çalışmaları sonucu Irak'ta KDP güçlerine teslim oldu.

Yapılan açıklamada, teröristin, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi için Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınacağın belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-07-17 23:01:19



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