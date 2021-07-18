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Van´da taşkından etkilenen mahallelerde çalışma başlatıldı 

DHA

Van´da taşkından etkilenen mahallelerde çalışma başlatıldı 


VAN,(DHA) VAN'da iki gün önce etkili olan yağış sonrası oluşan taşkınlarda Erciş ve Başkale ilçelerinde 27 mahalle etkilenirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen mahallelerde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarında da onarım çalışması yaptı. 
Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ve Başkale ilçelerinde selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için seferber oldu. Van´da iki gün önce etkili olan yağış sonrası Erciş ve Başkale ilçelerinde yaşanan taşkından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Ekipler, 2 ilçenin taşkından etkilenen mahallelerinde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarında da onarım çalışması yaptı. 
Erciş ve Başkale ilçelerinde yaşanan taşkın sonrası onlarca araç ve personelle çalışma yürüten ekipler, hasar gören yolları da onararak ulaşıma açtı. Erciş'in Tekler Mahallesi Muhtarı Şeref Deniz, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ekipler, mahalle yollarımızda ve mahallemizin içinde oluşan çamurları temizledikten sonra şimdi de tarım arazilerimizin yollarında çalışma yapıyor. İnşallah hep birlikte taşkının zararlarını sileceğiz" dedi.
Yağışın başladığı ilk andan itibaren harekete geçtiklerini anlatan Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale Şantiye Şefi Ümit Aslan ise taşkın olaylarında can kaybının yaşanmadığını, maddi hasarın büyük olduğunu belirterek, "Kurban Bayramında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iki ilçemizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2021-07-18 18:38:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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