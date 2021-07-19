Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Milletimizin manevi değerlerinin, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını Yüce Mevlâ'dan diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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