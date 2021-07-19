Bir haftada 29 dolandırıcılık başvurusu

Van Emniyet Müdürlüğüne siber suçlar alanında il genelinde son bir hafta içerisinde 29 başvuru yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Pandemi yardımı altında devletten 1.000 TL yardım mesajı, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, bahis (kupon) dolandırıcılığı, kaparo dolandırıcılığı, zincir mağazalarının adı kullanılarak hediye çeki dolandırıcılığı, mesaj yolu ile kaynağı belli olmayan linklerin açılması ile hesap çalınması ya da banka hesaplarının boşaltılması gibi 42 siber suçu kapsayan başvurularla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemlerde artan siber suçlarla ilgili olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından; kaynağı bilinmeyen ya da şüphelenilen linklerin açılmaması, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı arkadaş listelerinde bulunan şüphe uyandırıcı link veya mesajlara karşı dikkatli olunması, kolay yoldan para kazandırıyoruz vaatlerine aldanılmaması, eticaret alışverişlerinde kaparo tuzağına düşülmemesi, herkesçe bilinen sitelerin URL adreslerinin değiştirilerek birebir aynısıymış gibi yapılan ve Phishing (Oltalama) site olarak adlandırılan sitelere karşı URL adreslerinin doğruluğundan emin olunması, şifre gerektiren uygulamaların (mobil bankacılık, sosyal medya hesabı

vb.) şifrelerini kimse ile paylaşılmaması, en az ayda bir şifre yenilenmesi önem taşımaktadır” denildi.

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