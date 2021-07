Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarının vurgulayan Başkan Say, "İnanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde yaşandığı bayramlar, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günlerdir. Bu müstesna günleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle diğer yıllardan farklı geçireceğiz" dedi.

Başkan İsmail Say, pandemi ile mücadeleyi aksatmadan, temizlik, maske ve mesafeye her zamankinden daha duyarlı davranarak, bayramda ve bayram sonrasında da aynı şekilde hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bayram sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi için tedbirlerin elden bırakılmamasının önemine değinen Başkan Say, “Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramı kurallara uyarak geçirirsek, sonrasında bizleri daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan değerli hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı yürekten kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım'' ifadelerini kullandı.

