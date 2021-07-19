Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, mesajında, “Dünyamızı etkisi altına alan zorlu bir korona virüs sürecinde bir bayrama daha kavuşmuş bulunmaktayız. Her ne kadar eski bayramlar kadar olmasa da yine de ülkemizde ve şehrimizde güzel bir bayram havası oluşmuştur. Öncelikle bizlere düşen en önemli görev aşı olmaktır. Aşı olunca sevdiklerimiz ile daha sağlıklı ve güvenli bir bayram yaşama şansımız olacaktır. Lütfen bayram sürecinde, pandemi kurallarına riayet edelim. Van, ülkemiz ve dünyamız için her bireyin mutlaka aşı olması gerekmektedir. Korona virüs tüm yaşam biçimimizi değiştirdiği gibi bazı bayram geleneklerimizi de değiştirmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram için aşı, temizlik, maske ve mesafe kuralına mutlaka uyalım. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir bayram diliyorum. Allah herkesin kurban ibadetini kabul etsin. Çocuklarımızın mutlu olduğu, sevginin ve şen sofraların yer aldığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Van halkımızın Kurban Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ensari’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Kurban Bayramı mesajı
Müdür Sünnetçioğlu: “Kurban Bayramı’nda korona virüs salgınını unutmayalım”
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu: “Kurban Bayramı’nda korona virüs ...
Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı
Bir haftada 29 dolandırıcılık başvurusu
YEREL HABERLER Bir haftada 29 dolandırıcılık başvurusu
Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı
Sel suları şelaleyi coşturdu
YEREL HABERLER Sel suları şelaleyi coşturdu
Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı
Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı
VASKİ’den Erciş’teki sel felaketinin ardından yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER VASKİ’den Erciş’teki sel felaketinin ardından yaşanan ...
Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar Urartuca kursu başladı
YEREL HABERLER Vanlı çocuklar Urartuca diline merak ...
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Huri Samsa’nın oğlu Sabahattin Samsa: “Patika yolda bebeklerin kanları at sırtında damlıyordu”
YEREL HABERLER Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün ...
Van’da bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Van’da bayram öncesi sıkı denetim
Van’da STK’lar Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için bir araya geldi
YEREL HABERLER Van’da STK’lar Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için bir ...
Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
YEREL HABERLER Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı ...
Van´da taşkından etkilenen mahallelerde çalışma başlatıldı 
YEREL HABERLER Van´da taşkından etkilenen mahallelerde çalışma ...
Van’da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Van’da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar ...
Van’da muhteşem aşiret düğünü
YEREL HABERLER Van’da muhteşem aşiret düğünü
PKK terör örgütünün katlettiği 24 Sündüs şehidi mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER PKK terör örgütünün katlettiği 24 Sündüs şehidi ...
Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen ...
Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram ...
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele ...
İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
YEREL HABERLER İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
YEREL HABERLER Jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan ...