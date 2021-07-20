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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden moloz ve hafriyat açıklaması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Van Gölü'nün moloz ve hafriyatla doldurulduğu şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi

Van Büyükşehir Belediyesi’nden moloz ve hafriyat açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Van Gölü’nün moloz ve hafriyatla doldurulduğu şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İskele Mahallesi 15 Temmuz Parkı civarında başlatılan dip çamur temizliği çalışması ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Van Gölü’nün moloz ve hafriyatla doldurulduğu şeklinde haberler servis edildiğinden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Van Büyükşehir Belediyesi olarak Van Gölü ve havzasını koruma konusuna büyük önem vermekteyiz. Bunu hayata geçirdiğimiz projelerle de ortaya koymaktayız. Van Gölünün kirleticileriyle mücadele anlamında birçok çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin, göl kirleticisi ahırların yıktırılmasından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla açılışını yaptığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine, Katı Atık Entegre Tesisinden İlçe Katı Atık Aktarma İstasyonlarına kadar yapılan çevre yatırımları bu hususta ne kadar duyarlı olduğumuzun kanıtıdır” denildi.

Van Gölü sahilinde yapılan çalışmayla ilgili bilginin de aktarıldığı açıklamanın devamında ise “Van Gölü’ndeki dip çamur temizliği için göl kıyısından gölün iç kısımlarına doğru 100150 metre giriş yaparak ekskavatör ile Van Gölü'nün dip çamuru temizlenmektedir. Temizleme çalışmalarında iş makinesinin hareket edebileceği bir dolgu çalışması yapılmıştır. Bu sayede özel üretim olan ve yaklaşık 17 metrelik bir boma sahip olan ekskavatör ile sağlı sollu dip çamurunu alarak depo sahalarımıza aktarılmaları sağlanmaktadır. Daha önceki yıllarda bu yöntemle sahil boyu dip çamur temizliği yapılmış olup olumlu neticeler alınmıştır. Söz konusu dolgudan sahil boyu çok sayıda yapılarak, göle dik bir şekilde girerek dip çamurunu temizlemeyi sürdüreceğiz. Dolgu çalışmaları, çamur temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kaldırılacak olup kıyılarımız daha temiz ve korunaklı hale getirilecektir. Hemşehrilerimiz dip çamur temizliği çalışmaları tamamlandıktan sonra olumlu neticelerini net bir şekilde göreceklerdir. Dünya mirası gölümüzün korunmasında duyarlılığımızın yüksek olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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