Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

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Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, VanHakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.

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