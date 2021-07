Yakıcı güneş altında kesintisiz enerji için bayram mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Kurban Bayramı’nda da kırsal bölgelerde enerji arzında aksama yaşanmaması için yakıcı güneşin altında zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz şekilde yaralanmaları için Kurban Bayramı sürecinde de 24 saat esasına göre mesai harcıyor. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kırsal alana hareket eden ekipler, iş güvenliğini alarak direklere tırmanıyor. Yakıcı güneşin altında görev yapan ekipler, oluşan arızayı kısa sürede onararak zorlu bir görevi başarıyla yerine getiriyor. Ekiplerin arızaları gidermek için harcadığı yoğun mesai, özellikle kırsal bölgede yaşayan halkın takdirini topluyor.



“Ekiplerimiz her türlü zorlu şartta işini severek yapıyor”

İHA muhabirine konuşan Merkez Kırsal ABB Şefi Tuncer Taş, vatandaşın ailesiyle birlikte Kurban Bayramı sevinci yaşadığını anımsattı. Ekip arkadaşlarının da sahada vatandaşa sağlıklı enerji hizmeti sunmanın sevincini yaşadığını ifade eden Taş, ekip arkadaşlarının her türlü zor şartlarda işini severek yaptığını dile getirdi.

Kırsal arıza servisinde çalışan Erhan Erçek, bayram gününde vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için görev başında olduklarını ifade ederek, her türlü koşulda çalışmalarını severek yaptıklarını söyledi.

ABB servisi çalışanı Ali Üstün ise herkesin bayram sevincini yaşadığı günde kendilerinin de vatandaşa verimli bir enerji vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

