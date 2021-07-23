Muradiye'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi tarama faaliyetleri sırasında Karahan Mahallesi'nin farklı noktalarında yürüyerek ilerleyen 15 düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kişiyi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı mahallede şüphe üzerine durdurulan bir takside ise toplam 10 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 25 düzensiz göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İlçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.