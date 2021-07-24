Van'da 265 kilo 'eroin7 ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN ve Hakkari'de, polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpek 'Irmak' yardımıyla yapılan aramada 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. 13 Temmuz'da silahlı saldırıda operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine ekipler, operasyon düzenledi. 13 Temmuz'da silahlı saldırıda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdürü Hasan Ceher'in adının verildiği operasyonda narkotik köpeği 'Irmak' yardımıyla araçta arama yapıldı. Aramada aracın bagajına konulan 265 kilo 100 gram eroin ile geçirildi.

Olayla ilgili M.Ü. ve G.Ü. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-24 01:49:38



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