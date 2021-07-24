VGC’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Türk Basınında sansürün kaldırılmasından dolayı kutlanan ‘24 Temmuz Basın Bayramı'nın 113. Yılında tüm gazetecilerin Basın Bayramını kutluyoruz denildi. Açıklamanın devamında, “Kamuoyunu aydınlatmayı kendine hedef olarak seçmiş basın mensupları her kesimin sesi olmayı sürdürmektedirler. 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutladığımız bugün, biz gazetecilerin ne gibi zorluklarla çalıştıklarının anlaşılması açısından önemlidir. Basın, tarafsız ve objektif yayıncılığı ile ülkenin demokratik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Gerek yerel basınımız gerekse de yaygın basınımız milli iradenin yanındaki kararlı duruşuyla, cesur ve fedakarca kamuoyunu bilgilendirerek basın tarihimizde önemli bir görevi yerine getirmiştir. Gazeteciler bu görevi sürdürürken ne yazık ki birçok haktan da mahrum edilmişlerdir. Ülke genelinde olduğu gibi kentimizde kötü şartlarda çalıştırılan gazeteciler bulunuyor. Gazetecilerin çalışma zorluklarının yanı sıra basın maskesi altında sektörümüzde bazı kişilerin boy göstermesi ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına bu kişilerle mücadele etse de yasal boşluktan ve bazı siyasi çevrelerden güç bulan bu çıkarcıların önüne geçilmesi için mesleki düzenleme yapılmalıdır. Bu nedenle kötü şartların düzeltilmesi ve gazetecilik mesleğinin hak ettiği yere gelmesi için ‘gazeteci meslek yasası’ teknolojik gelişmeler doğrultusunda yazılı, görsel, işitsel ve internet medyasını kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Uzun yıllardır hep kaygı ve sıkıntıların dile getirildiği bugünde gelecekte meslek adına her şeyin iyi olacağı ümidimizi koruyarak tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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