Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van ve ilçelerinden duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kuşlar tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu, Erciş ve Gevaş ilçelerinde değişik tarihlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 2 Leylek, 2 Martı, Ebabil, Sazdelicesi, Kerkenez ve Ebabil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan alınan kuşlar, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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