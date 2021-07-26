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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'ın Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti

DHA

Van'ın Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)TÜRKİYE genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2021 tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı. Van'da, aldığı tam puanla Türkiye birincileri arasına giren Hakan Şakar, ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi'ne, Yusuf Enes Yolcudağ ise yine ilk tercihi olan Ankara Çankaya Fen Lisesi'ne yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ ve Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hakan Şakar da LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girdi.
Öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara göre, Özalp ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gültepe Mahallesi'nden her gün taşımalı olarak ilçedeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Hakan Şakar, ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi'ne, Van merkezde yaşayan Yusuf Enes Yolcudağ ise yine ilk tercihi olan Ankara Çankaya Fen Lisesi'ne yerleşti.
'HAKAN, HEPİMİZİ GURURLANDIRDI'
Hakan Şakar'ın babası Ahmet Şakar, çok mutlu olduğunu belirterek, "5 çocuğum var ve bütün çocuklarım okuyor. Hakan, dershaneye gitmeden, özel ders almadan, okul öğretmenleri ve kendi çabasıyla Özalp gibi bir yerde bu başarıyı elde etti. Hepimizi çok gururlandırdı. Hakan, küçüklüğünden beri okumayı çok seven biri. İstediği liseye yerleşti. Bundan sonrası da onun için hayırlı olur inşallah" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-07-26 12:05:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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