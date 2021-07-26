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Van kelebekçilerin mekanı oldu Kelebekçiler, kayıtlarda olmayan ‘Sarı ayaklı nimfalis’ ile ‘Mormeşe’yi fotoğraflayarak kayıt altına aldılar

İHA

Van kelebekçilerin mekanı oldu Kelebekçiler, kayıtlarda olmayan ‘Sarı ayaklı nimfalis’ ile ‘Mormeşe’yi fotoğraflayarak kayıt altına aldılar

Türkiye’nin değişik bölgelerinden Van’a gelen doğa ve kelebek fotoğrafçıları, 5 gün boyunca 50 tür kelebeği kayıt altına alırken kayıtlarda olmayan ‘Sarı ayaklı nimfalis’ ile ‘Mormeşe’yi fotoğraflayarak kayıt altına aldılar.
Van ve Çatak ilçesindeki vadiler rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de tespit edilen 420’den fazla kelebek türünden 230’unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Onlarca kelebeği bir arada görmenin mümkün olduğu doğa, eşsiz görüntülere sahne oluyor. İlçeye gelen fotoğrafçılar ise burada hem birçok türü gözlemleme hem de fotoğraflayarak kayıt altına alma imkanı buluyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Van’a gelen doğa ve kelebek fotoğrafçıları, Türkiye’de sadece Van’ın Kurubaş Geçidi’ndeki 4 kilometrekarelik alanda yaşadığı tespit edilen 'Rose’nin Çokgözlüsü' (Polyommatus Rosei) ve Çatak ilçesinde bulunan 'Şehzade' (Euapatura mirza) kelebeklerini kayıt altına almak için Van’a geliyorlar.

“5 gün içerisinde 4050 türe yakın kelebek çektim”
Van’a ikinci kez geldiğini ifade eden öğretmen Özlem Yıldız, “Van’a 2019 yılında geldiğimce çök güzel türler çektim. Şimdi de o zaman çekemediğim türler için ve bu bölgeyi çok sevdiğim için bu yıl da buraya geldim. 5 gün içerisinde 4050 türe yakın kelebek çektim. Bu 5 gün boyunca Çatak, Kurubaş ve Güzeldere bölgesinde çekimler yaptık. Çektiklerim arasında en 15 tanesi yeni tür çıkar diye düşünüyorum. Çok güzel geçti, eğlendik. Bu yıl sadece kuraklık olması bizi üzdü. İnşallah önümüzdeki sene yeniden gelmeyi düşünüyoruz. Daha önce çekemediğimiz zor tür olan ‘sarı ayaklı nimfalis’i çektik burada. O da bizi çok sevindirdi. Çok da taze bir bireydi. Herkesin Van ve Çatak’a gelmesini öneriyorum” dedi.
Van’ın kelebek tür sayının çok olduğunu bildiklerini ifade eden öğretmen İbrahim Sarı, "Ben de Van’a ilk kez geldim. Umduğumuz türlerin birçoğunu fotoğrafladık. İnşallah bundan sonraki seneler tekrar tekrar gelme dileğimiz" dedi.

“Bu sene de kayıtta olmayan 2 türü ekip halinde çektik”
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı hoca ve Ali İhsan Öztürk’ün sayesinde Van’a aşık olduklarını ifade eden Doktor Coşkun Yıldız, “Van’ın kelebek türlerini çektik. Bu sene de kayıtta olmayan 2 türü ekip halinde çektik. ‘Sarı ayaklı nimfalis’ ile ‘Mormeşe’yi burada çekerek kayıt altına aldık. Van çok güzel yer cennet gibi. İnşallah yine geleceğiz. Buranın suyunu içen ayrılamıyor. Ülkemizin her tarafı güzel ama burası yazın bambaşka. Serin, sağlıklı, sıhhatli yerler. Herkes gelsin tatilini burada geçirsin. Emniyetli, güvenli, doğası ve suyu çok güzel. Gece gündüz her yere gidebilirler sıkıntı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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