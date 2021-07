Türkiye'nin en köklü gazeteleri arasında ilk sıralarda yer alan Vansesi Gazetesi 84 yaşında.

Kurulduğu günden 1937 yılından bu yana Van’ın sorunlarının çözümü için canla başla çalışan Vansesi Gazetesi 84. yılını idrak etmenin haklı gururunu yaşıyor. Gazetenin imtiyaz sahibi Erdal Perihan, “Gazetemiz 84 yıl önce hangi amaç ve gazetecilik ilkeleriyle yayın hayatına başlamışsa bugünde aynı amaç ve ilkelerle yoluna devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana hiçbir kurum, kuruluş, siyasi partinin arka bahçesi olmadığı gibi hiç kimseyi karalayıp lekelemedi. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır” dedi.

Türkiye'nin en köklü gazeteleri arasında ilk sıralarda yer alan Vansesi Gazetesi 84 yaşına ulaştı. Gücünü okurlarından alan, ilkelerinden ödün vermeden gazetecilik yapan Vansesi Gazetesi 84. yıla ulaşmanın haklı gururunu, mutluluğunu okuyucuları ve Van halkıyla paylaşıyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana doğru ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeyen Vanlıların gözü, kulağı, sesi ve buluşma adresi, Van'ın en çok okunan gazetesi Vansesi Gazetesi, aynı zamanda ilimizin 84 yaşına ulaşabilen yegane ticari markası, köklü müessesi olmanın da haklı gururunu değerli okurları ve Vanlılarla yaşıyor. Cumhuriyet sonrası Van'da yayımlanan ilk gazete olarak 21 Temmuz 1937 tarihinde "Yeni Yurd Van" ismiyle basın hayatına başlayan, 1943'de "Van", 1948'de "Vansesi" ismiyle gazetecilik mesleğini günümüze kadar sürdüren Vansesi Gazetesi Van'a hizmet aşkıyla görev ve sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğu içinde.



“Alnımız ak, vicdanımız rahattır”

Kurulduğu günden bu yana adının hiçbir olumsuzlukla anılmadığını söyleyen gazetemiz imtiyaz sahibi Erdal Perihan, “1937 yılında Perihan ve Kitapçı ailelerinin ortaklığıyla yayın hayatına başlayan gazete daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden başarıyla mezun olan rahmetli babam Remzi Perihan’ın 1948 yılında gazetenin başına geçmesiyle Vansesi ismini alarak yayınına devam etmiştir. 2007 yılında babam vefat edince ikinci kuşak olarak gazetenin başına geçerek, aynı şevk, heyecan ve ilkeli duruşla yolumuza devam ediyoruz. Gazetemiz kurulduğu günden bu yana hiçbir ideolojinin arka bahçesi olmadığı gibi kimseyi karalayıp lekelemedi. Allah’a şükür bundan dolayı alnımız ak, vicdanımız rahattır. Vansesi gücünü sadece halktan alır, hiçbir zaman gayri meşru akçeli çıkar ilişkili işlere bulaşmamıştır. Bu anlamlı güne erişip ulaşmasında her zaman yanımızda olan değerli okurlarımıza ve Van halkına teşekkür ediyoruz. Vansesi olmak kolay olmadı. Van'ın yokluk, yoksulluk dönemleri olan 1937 yılının 21 Temmuz günü bugün bulunduğu aynı adreste yayın hayatına başlayan gazetemizin 84. yılını heyecanla kutluyoruz. Gurur ve onur dolu anlamlı güne ulaşmanın sevinç ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Vansesi Gazetesi 84 yıl önce hangi amaç ve gazetecilik ilkeleriyle yayın hayatına başlamışsa bugünde aynı amaç ve ilkelerle yoluna devam etmektedir. Vansesi'ni 84 yaşına ulaştıran güç, tarafsız, bağımsız, özgür gazetecilik anlayışıdır. Çok zor dönemler geçirmesine rağmen Vansesi, çizgisinden hiçbir zaman dün de bugün de ödün vermeden gazeteciliğe devam etmiştir. Gazetemiz 84 yılda şehrimizin kültürüne, ekonomik ve sosyal gelişimine, toplumsal barışa önemli katkılar sağlamıştır. Gazetemiz Van'ın sorunlarını, çözüm yollarını her zaman olduğu gibi bundan sonrada sahiplenerek gündeme taşımaya devam edecektir" dedi.



"Vansesi bayrağını onurla taşıyoruz"

Erdal Perihan, "Kurulduğu günden bu yana kesintisiz yayın hayatını sürdüren gazetemiz, zor koşullarda Van'ın ve Van halkının kültürel kimliğini etnisitesini koruyarak haklarına sahip çıkarak, sorunlarını gündeme getirip çözüm bulmak, sesini duyurmak üzere gazetecilik yapmıştır. Vansesi'ni kuran değerli büyüklerimizden aldığımız bayrağı bugün onurla, gururla, şerefle taşıyoruz. Gerçek sahibi okurları ve Van halkı olan Vansesi, 84 yıllık yayın hayatında yazan, okuyan, düşünen, tartışan katılımcı entelektüel barış ve kardeşliğin ön planda tutulan bir şehir toplumunun oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile toplum arasında köprü görevi yapan Vansesi, yerelde tutarlı, nitelikli siyasetin yapılmasında, yerel sorunların merkeze aktarılmasında önemli başarılara imza atmıştır. Van'ın 84 yıllık tek ticari markası olan gazetemizi gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek devredeceğiz. 84. yılımızı kutlarken kuruluşumuzu gerçekleştiren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vansesi'ne güç katan değerli yazarlarımıza, çalışanlarımıza, gazetemizin bugünlere ulaşmasında tükenmeyen enerjimiz sermayemiz olan saygıdeğer okurlarımıza, her koşulda yanımızda olan kadirşinas dostlarımıza, değerli Van halkına teşekkür ediyorum. Vansesi Gazetesi 84. yılında da okurları ve Van'a yakışan günlük gazete, internet sitesi ve sosyal medya ortamında daha kaliteli gazetecilik yapma çabası içinde olacaktır. Şartlar ne olursa olsun; Vansesi, Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği demokratik, laik yoldan sapmadan, doğru bildiğinden şaşmadan Van'ın sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"Vansesi Gazetesi’nin kuruluş ve başarı hikâyesi"

Vansesi Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan kısa bir süre sonra 21 Temmuz 1937 tarihinde İlyas Kitapçı ve Remzi Perihan aileleri tarafından "Yeni Yurd Van" ismiyle basın hayatına başlar. 1943'te "Van", 1948'de "Vansesi" ismini alarak yayın hayatını günümüze kadar idame ettiriyor.



"21 Temmuz 1937"

Hürriyet, Milliyet, Sabah ve daha birçok gazete yayın hayatında yokken Vansesi’nin temelini oluşturan Cumhuriyet dönemi Van'ın ilk gazetesi Yeni Yurd Van, elektriğin, yolun, içme suyu şebekesinin, lisenin, havaalanının, Ticaret ve Sanayi Odasının, üniversitenin olmadığı, okuryazar nüfusun sayılı olduğu, pilli radyonun sınırlı evlerde bulunduğu, kitap, gazete ve derginin haftalar sonra ilimize geldiği Van’ın yokluk döneminde Cumhuriyet Caddesi üzerinde tek katlı kerpiç bir binada gazetecilik hayatına başlar.



"1943"

1915'te Rus işgali, Ermeni isyan ve katliamlarına maruz kalan Van büyük yıkımlar, maddi manevi kayıplar ve travmalar yaşar. Yeni şehir Bağlar Mevki olarak adlandırılan bugünkü şehir merkezinde ağır aksak kurulmaya çalışılırken Van’ın üstüne güneş gibi doğan Yeni Yurd Van Gazetesi 1943’de logosunda değişiklik yaparak “Van Gazetesi” adını alır.



"1948"

Van’ın kalkınıp gelişmeye, acılar yaşamış Vanlıların hayata tutunmaya çalıştığı, bir kısım Vanlı muhacirlerin geri dönmeye başladığı, umutların filizlendiği bu yıllarda zamanın ruhundan esinlenerek “Vansesi” adını alarak gazetecilikte yoluna devam eder.



"Vansesi"

İlk günden itibaren şehrin yaralarının sarılması, sorunlarının çözümü, sosyo, ekonomik, kültür ve sanat alanlarında sesinin duyurulması okul, yol, su, elektrik, hastane, havalanı gibi öncelikli devlet yatırımlarının gerçekleşmesi, hayata geçirilmesi için ses getiren haberleri, ilgiyle izlenen köşe yazıları etkili olur



"Günlük gazete"

1930’lu yıllarda yokluklar, imkansızlıklar içerisinde hazırlanarak yayımlanan gazetenin haberleri, köşe yazıları, bugünkü gibi önce tashih (düzeltme) edilir, mürettipler (dizgiciler) tarafından harfler tek tek sayfalara elle dizilir, baskıya hazır olan hurufat sayfaları insan bedeni kol gücüyle çalıştırılan matbaa makinesinde gazete kağıdına basılarak dağıtıcılar tarafından abonelere ve okurlara ulaştırılır. Bünyesinde onlarca gazeteci yetiştiren Van’ın ilk, Türkiye’nin 4’üncü köklü gazetesi Vansesi, güncel, doğru tarafsız, bağımsız günlük gazete, internet sitesi ve sosyal medya ortamında en çok okunan güvenilir, bağımsız gazetecilik çabasını okurlarından aldığı güçle devam ettirmektedir.



"Özetle Vansesi nedir?"

Vansesi, haberleri, yazarları ve okurlarıyla gazete olmanın çok ötesindedir. Vansesi, ilkedir, kimliktir, misyondur, mücadeledir, birlik beraberliktir, dayanışmadır, ortak düşüncedir. Vansesi, halkın vicdanıdır. Vansesi, Van'ın bir asra yaklaşan hafızası ve özetidir. Vansesi, Van'da yaşayan herkesin varlığı ile gurur duyduğu bağımsız, tarafsız, özgür, çağdaş, cesur, aydın ve ilkeli günlük gazetesi, saygın ticari markasıdır. Vansesi, demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, insan haklarının, basın ahlak kurallarının, demokratik laik güçlü Türkiye'nin yılmaz savunucusudur. 84 yıl boyunca değişmeyen inanç ve ilkeleriyle gazeteciliğe devam eden Vansesi Gazetesi, internet haber sitesi ve sosyal medyada Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin her yerinden ilgiyle takip edilmektedir. Vansesi’ni Vansesi yapan siz saygıdeğer okuyucuları ve takipçileriyle nice 84 yıllara saygılarımızla.

