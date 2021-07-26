Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Van’ın merkez Edremit ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Mahir D. yönetimindeki 65 BH 488 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, seyir halinde iken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil hurda yığınına döndü.

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