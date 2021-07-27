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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden tatilcileri sevindiren asfalt çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinden tatilcileri sevindiren asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Van Gölü sahilindeki Mollakasım, Ayanıs ve Özyurt mahalleleri grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan 3,5 kilometrelik Mollakasım, Ayanıs ve Özyurt mahalleleri grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor.
Türkiye'nin denize kıyısı olmayan tek mavi bayraklı halk plajının da bulunduğu güzergahta Van Büyükşehir Belediyesi bölgede asfaltlama çalışma yaptı. 3,5 kilometrelik Mollakasım, Ayanıs ve Özyurt mahalleleri grup yolunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, büyükşehir belediyesinin kendi işgücüyle dolgu, reglaj ve alt temel malzemeleri serildikten sonra sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk etapta yolun 1,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışmalarını tamamlarken, 2 kilometrelik kısmında ise hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Asfalt çalışması bölgeye gelen turistleri de memnun etti
Mollakasım Mahallesi’nde bulunan yazlığına her sene geldiğini anlatan Ömer Çıtak, geçmişte yolların Türkiye’ye yakışmayacak düzeyde kötü olduğunu ve ulaşımdan yana çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yolların daha modern ve ulaşımın konforlu hale geldiğini ifade eden Çıtak, “Her gelişimizde çok fazla kaza tehlikesi atlatıyorduk. Şimdi oldukça medeni, ilimize yakışır şekilde yollar yapılıyor. Güvenli bir şekilde ulaşımımızı sağlıyoruz. Bu anlamda Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.
Yaklaşık 2530 yıl önce Mollakasım’a geldiklerini hatırlatan Fuat Avcı da, asfalt yolu hayal bile edemediklerini ifade ederek, “Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Van merkezden yazlıklara kadar asfalt yol yapılıyor. Sahilin neredeyse her noktasına asfaltlı yollarla ulaşmak mümkün. Bu çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yürütülen çalışmaların bu bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Mollakasım Mahalle Muhtarı Sabahattin Karatekin ise buradaki yolların yıllardır çok kötü durumda olduğunu hatırlattı. Muhtar Karatekin, “Mavi Bayraklı Halk Plajımızın da güzergahında bulunan Mollakasım, Ayanıs ve Özyurt mahalle yolumuz uzun yıllardır çok kötü durumdaydı. Araçlar gidip gelemiyordu. Gelen bir daha da gelmek istemiyordu. Van Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla hem yolumuzu genişletiyor hem de asfalt dökerek daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor. Mahallem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yoğun bir çalışma yürütülen yolun kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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