Van’ın İran sınırında örülmeye devam eden 64 kilometrelik modüler güvenlik duvarıyla son dönemde baskısını artıran düzensiz göçmenlerin geçişleri başta olmak üzere teröristlerin sızma girişimleri ve kaçakçılığın önüne geçilecek.

Van’ın Çaldıran ilçesinde İran sınırı boyunca 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde olan beton bloklar döşeniyor. Türkiye, İran'la 560 kilometrelik sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarı inşa ediliyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

Sınır hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul eşlik etti.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar 3,5 kilometrelik duvarın tamamlandığını ifade eden Vali Bilmez, “Şu an 3 etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmaktadır. İran'la giden duvarın olacağı saha için ortak mutabakat devam ediyor. Mayın temizleme çalışmaları da kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Askeri bütçemiz duvar imalatının yanında sınırlar için iki yıldır hendek kazıyoruz. Yaklaşık 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekilmektedir. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı yapılıyor. İnşallah 30 kilometrelik bir hendek kazımı için de biz Van Valiliği olarak gerçekleştireceğiz. Yılsonuna kadar da 160 kilometreye kadar uzatacağız. Sınırımızda 58 gözetleme ve 45 de haberleşme kulesi yapılmaktadır. Kulelerde termal kamera, radar ve algılayıcı kule sistemi bulunmaktadır. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek. Bunlar da yılsonunda kadar devreye alınacak” diye konuştu.



“Sınırda İHA ve SİHA’lardan yararlanıyor”

Göç baskısının artması üzerine kara kuvvetlerinin bölgeye iki keşif, iki de komando bölüğü ve zırhlı araçlar takviye ettiğini dile getiren Bilmez, “İçişleri Bakanlığımız diğer illerden bu noktada 35 özel harekat timimizi 50 zırhlı araçla sınır hattında görevlendirdi. 500'ü Çaldıran'da, 250'si de Saray bölgesinde görev yapacak. Ayrıca burada sınır hattının hemen gerisinde sürekli devriye gezen, nöbet tutan jandarma ekiplerimize de Elazığ, Bingöl, Muş ve Kars'tan da 3 bölük, bir tabur komando görevlendirildi. Onlarda yaklaşık 400 kişi ve zırhlı araçlarla birlikte ikinci hatta görev alacak. Ayrıca 200 korucu da bu hatta görevlendirildi. Aynı zamanda sınırlar için İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Bu yıl 55 bin göçmen sınırda yakalandı”

Sınır hattında geçtiğimiz yıl 105 bin civarında göçmenin engellenerek yakalandığını açıklayan Vali Bilmez, “Bu sene ise bizim sınırda engellediğimiz ve yakaladığımız göçmen sayımız da 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı, geçen seneye göre daha fazla değil. Ancak toplumsal duyarlılık bu sene daha fazladır. 2019'dan önce Van’ın her tarafında göçmen görme imkanı vardı. Ama 2019 yılının temmuz ayından itibaren bölgemizde gezen düzensiz göçmenlere müsaade edilmemektedir. Son zamanlarda özellikle jandarma ve polisimiz ‘şok’ evler dediğimiz düzensiz göçmenlerin saklandığı yerler takip edilmektedir. Bunların büyük bir kısmı da yıkıldı” dedi.



“Bu yıl 783 organizatöre işlem yapıldı”

Bu yılın ilk 7 ayında işlem yapılan organizatör sayısının 783 olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece 2021 yılında 783 organizatöre adli işlem yapılmış, bunların 300’e yakını tutuklandı. Geçen sene yıl boyunca toplam işlem yapılan organizatör sayısı 599’dur. Bu sene ilk 7 ayda işlem yapılan organizatör sayısı 783’tür. Bu anlamda cezaların daha da caydırılması lazım. Geçmiş yıllarda bölgede ciddi bir sigara kaçakçılığı vardı. 2020 yılında 2 milyon civarında kaçak sigara paketi yakalandı. Bu sene ilk 7 ayda 480 bin paket sigara yakalandı. Kaçakçılık düzensiz insan kaçakçılığına kaydı. Onun için sınır önlemlerimizi belirli seviyede tutmaya çalışıyoruz.”

