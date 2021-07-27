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Ölüme terk edilen köpekle engellilerin ‘Dost’luğu devam ediyor

İHA

Ölüme terk edilen köpekle engellilerin ‘Dost’luğu devam ediyor

Van’da tellere bağlı vaziyette çuvala konulup çöp konteynerine atılan köpeğe sahip çıkan İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisindeki engelliler, 4 yıldır ‘Dost’ ismini verdikleri köpeğe gözü gibi bakıyorlar.
VanÖzalp karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanında İpekyolu Belediyesi temizlik ekiplerince çöp konteyneri içerisinde 4 yıl önce fark edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı. Veteriner hekimler gözetiminde tedavisi tamamlanan köpek, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisine teslim edildi.
Engelli bireyler, Engelsiz Yaşam Akademisinin bahçesinde ‘Dost’ için kendi imkanlarıyla bir kulübe inşa etti. Kulübede hayvanın her ihtiyacını karşılayan engelli gençler, akademinin bahçesinde ise hayvanı yürüyüşe çıkarıyor.

“Dost burada çok mutlu”
İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesinden İbrahim Alkan, 4 yıl önce kurtarılan köpeğin engellilere dost olduğunu söyledi. Alkan, “23 Temmuz 2018 yılında mesai saatleri içinde temizlik araçları çöp boşaltmaya giderken kıpırdayan bir torba görüyorlar, merak edip gidip bakmışlar ve canlı bir köpeğin olduğunu fark etmişler. O esnada bizimle irtibata geçtiler ve hemen olay yerine geçtik. İlk başta dikenli tel ile sarmışlar, dikenli teli açtık ve ardından torbanın ağzını açtık. Orada Dost’u gördük. Dost kendini kurtarmaya çalışıyordu, torbada durmuyordu ama bir türlü kendini kurtaramıyordu. Dikenli teller her tarafını yara etmiş durumdaydı. Torbaya koyup, dikenli telle sarıp o şekilde çöpe atmışlardı. Dost’u kurtardığımızda baya korkmuştu. Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Hastanesine getirdik, orada 1,5 ay tedavi gördü. Tedavi süreci bitmesinin ardından İpekyolu Belediyesi ölüme terk edilen köpeği sahiplendi. Dostu alarak Engelsiz Yaşam Merkezine getirdik. Dost burada çok mutlu, buradaki engellilere rehber olmaya, yol olmaya başladı” dedi.

“Köpeğimiz engelli arkadaşlarla ‘dost’ olmuş durumda”
Ölümden kurtarılan köpeğin adını engellilerle birlikte 'Dost' koyduklarını söyleyen Alkan, “Köpeğimiz engelli arkadaşlarla şu an dost olmuş durumda. Onlarla sürekli oynuyor, dolaşıyor, geziyor. Bundan dolayı adını Dost koyduk. 4 yıl boyunca hiç kimse ondan bir zarar görmedi. Bir rahatsızlık duymadı. Biz de haftada bir gün gelip aşı ve bakımını yapıyoruz. İlk geldiğinde çok zayıftı, sürekli bakımını yaparak tedavi işlemlerini tamamladık ve şu anki durumuna getirdik. Engelsiz Yaşam Merkezinde çok mutlu ve yerinden memnun. Biz de ondan memnunuz ve tam bir dost kendisi” diye konuştu.

“Sokak hayvanlarının yerini işgal eden bizleriz”
Sokak hayvanlarının yerini işgal edenlerin insanlar olduğunu ifade eden Alkan, “Sokak hayvanlarının yerini işgal eden bizleriz. Onlar bizim yerimizi işgal etmemiş. Onların yaşam alanı sadece yarım metrekarelik bir alandır. Onu da onlara çok görmemek lazım. Bu dünya sadece bizim değil, onlar da Allah’ın verdiği bir candır. Onların da dünyada yaşamaya hakları vardır. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak her hafta ilçe sınırları içerisinde besleme çalışması yürütüyoruz. Nerede bir aç ve bakıma muhtaç hayvan olursa bakımını ve beslemesini yapıyoruz. Besleme aracıyla birlikte sürekli sokakta kalan canlara mama, atık yemek ve su veriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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