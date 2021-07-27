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İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor

DHA

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınır hattındaki çalışmaları yerinde inceleyip, 2020'de sınırda 105, 2021'in ilk 7 ayında ise 55 bin göçmen yakalanıp engellendiğini belirterek, "Özellikle sisli havalarda İran tarafındaki köylerden buraya geçişler yapılıyor" dedi.
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da sürüyor. Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları ise sürüyor. Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleriyle komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor. Yurda yasa dışı yollarla geçişlerin sık sık olduğu sınır hattındaki duvarın tamamlanması halinde, kaçak göçmenlerin geçişlerinin önüne geçilmiş olacak. Duvar çalışmalarının yapıldığı sınır bölgesi 500 polisin yanı sıra Jandarma ve Hudut Birlikleri tarafından korunurken, havadan insansız hava araçları da sürekli denetimler yapıyor.
SINIRA 58 GÖZETLEME, 45 HABERLEŞME KULESİ YAPILACAK
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ile birlikte duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirtti.
Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Bilmez, "Ağrı sınırından başlayarak şu an 64 kilometrelik modüler duvar inşaatımız devam ediyor. 3 yüklenici firma bu duvarı yapmakta, birinci, ikinci ve üçüncü etap şeklinde. Yıl sonuna kadar bu 64 kilometrelik duvarı bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an 3,5 kilometrelik bölümü tamamlandı. 13 bin metrelik duvar imalatı da tamamlandı. Hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmakta. Bir taraftan da İran yetkilileriyle duvarın örüleceği sahanın belirlenmesine yönelik ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta Ankara'dan gelen jandarma ekiplerimiz tarafından bölgede bir aydır mayın temizleme çalışması yapılıyor. Duvar imalatının yapılabilmesi için mayınların temizlenmesi gerekir. Kara Kuvvetlerimiz, askeri birliklerimiz sınır güvenliği için bölgede hendek kazıyor. Derinliği 4 metre, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekilmekte. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışıyor. Yıl sonuna kadar hendek kazımını da 160 kilometreye çıkartacağız. Ayrıca sınırımızda jiletli tel takviyesi yapılmakta. Bunun yanında sınır hattında 58 gözetleme ve 45 tane de haberleşme kulesi yapılmakta. Bizim kulelerde termal kamera, radar ve sansür sistemi bulunmakta. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek. İnşallah bu yıl sonuna kadar da bunlar da devreye alınmış olur" diye konuştu.
2020'DE ENGELLEDİĞİMİZ VE YAKALADIĞIMIZ GÖÇMEN SAYISI 105 BİN
Göç baskının artması üzerine Kara Kuvvetleri tarafından bölgedeki askeri birliklere takviye gönderildiğini anlatan Vali Bilmez, şöyle konuştu:
"2 keşif, 2 de komando bölüğü ve zırhlı araçlarla bölgeye takviye edildi. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden buraya 35 tim özel harekat ve 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgede görevlendirildi. Ayrıca sınır hattında devriye gezen jandarma birliklerimizle Elazığ, Muş ve Kars'tan 3 bölük, bir de tabur komando buraya görevlendirildi. Yaklaşık 400 askeri personel de ikinci hatta güvenliği sağlayacaklar. 200 güvenlik korucusu da burada görev yapmakta. İçişleri Bakanımızın buraya gelmesiyle birlikte sadece sınır hattındaki mahallelere 500 korucu tahsis edildi. İlana çıkarıldı, yakın zamanda alım yapılacak. Sınır güvenliğimizi maksimum düzeyde tutabilmek için tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Sınır güvenliği için İHA ve SİHA'lardan 24 saat esasına göre yararlanmaktayız. Sınır güvenliğini koruyan bütün güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. 2020 yılında sınır hattında engellediğimiz ve içeride yakaladığımız toplam göçmen sayısı 105 bin. Bu yıl ise bizim sınırda engellediğimiz ve yakalayıp da hakkında işlem yaptığımız şu ana kadar 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayımız geçen seneden daha fazla değil ama toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla. 2019'da Van'ın her tarafında göçmen görmek mümkündü ama 2019'un Temmuz ayından itibaren kentimize giriş yapan göçmenler hakkında işlem yapılmakta ve müsaade edilmemekte ve son zamanlarda özellikle düzensiz göçmenlerin saklandığı yerleri takip etti. Bunların büyük kısmı yıkıldı. Sadece 2021 yılında 783 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, bunların yaklaşık 300'e yakını tutuklandı ama hala cezalar caydırıcı boyutta değildir. Geçmiş yıllarda bölgede ciddi bir sigara kaçakçılığı vardı. 2020 yılında 2 milyon civarında kaçak sigara paketi yakalandı. Bu sene ise ilk 7 ayda 480 bin paket sigara yakalandı. Yani kaçakçılık tamamıyla insan kaçakçılığına kaydı. Van'da düzensiz kaçak göçmenleri önleyebilmek için tamamıyla bütün birimlerimiz seferber olmuş."
KAÇAK GÖÇMENLER GENELDE SİSLİ HAVALARDA GEÇİŞ YAPIYOR
İran-Van sınır hattının her tarafından geçişlerin olabileceğini de söyleyen Vali Bilmez, "Askeri birliklerimiz özellikle sisli havalarda dere yataklarında denetimler yapıyor. Özellikle sisli havalarda İran tarafındaki köylerden buradaki köylere geçişler yapılıyor. Daha önce sınır hattımız karakol ve kulelerle muhafaza ediliyordu, fiziki sistem olarak sadece jiletli tel vardı ama 2019'dan bu yana hem hendek kazımı, hem kule yapımı, hem de kamera sistemi kurulmaya çalışıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-07-27 15:46:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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