Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ’den “içme sularından kaynaklık hastalık oluşuyor” iddialarına yalanlama

İHA

VASKİ’den “içme sularından kaynaklık hastalık oluşuyor” iddialarına yalanlama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer alan “içme sularından kaynaklık hastalık oluşuyor” iddialarını yalanladı.
VASKİ hizmet binasında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Cem Ülker Kaplan, son zamanlarda ortaya çıkan içme suyunun ishal ettiği haberlerine açıklık getirerek, Van’ın içme suyunun sağlıklı olduğunu söyledi. Bayram sonrası yoğun bir şekilde işe başladıklarını söyleyen Kaplan, “Bugün açıklama yapmamızın sebebini sizlere söylemek isterim. VASKİ olarak üzücü bir şekilde son bir hafta içerisinde bazı haber sitelerinde ve akabinde sosyal medyada özellikle VASKİ tarafından insani amaçlı sağlanan suyun ishal ve kusma gibi hastalıklara neden olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sizlerde bunlardan haberdarsınız. Bizde bu konuyla alakalı bilgilendirme amaçlı sizler bir araya geldik” dedi.

“Van’ın içme suyu bir kaynak suyudur”
Van’ın içme suyunun kaynak suyu olduğunu ve arıtılmasına gerek olmadığını ifade eden Kaplan, “Van merkeze su sağlayan şebeke hatlarımız Gürpınar ilçesindeki Bejingir Su Kaynağından çıkan su, kapalı bir şekilde Şabaniye su depomuza gelmektedir. Burada hem gaz hem de sıvı klorlar ile suyumuz klorlanmaktadır. Bazıları cazibeli olarak şehrin aşağı kısımlarına diğerleri de şehrin yukarı kısımlarındaki diğer su depolarımıza aktarılmaktadır. Yani burada anlatmak istediğim şey şudur, Van’ın içme suyu bir kaynak suyudur. Bu nedenle herhangi bir arıtmadan geçirilmesine gerek yoktur. Çünkü kaynak da sürekli olarak kontrol altındadır. Depolarımızda klorlama sistemi yapılarak arıtma sağlanmaktadır” diye konuştu.

“Şebeke içme suyu ile ilgili sürekli kontroller yapılmaktadır”
İçme suyu denetimlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Kaplan, “Şebeke içme suyu ile ilgili sürekli olarak kontroller yapılmaktadır. Bunun kontrol yetkisi de belediyemiz ve VASKİ’miz de değil, İl Sağlık Müdürlüğümüzdedir. Bu 17.02.2005 tarih 25730 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikle’ belirlenmiştir. Bunu belirleyen de belediyeler değil. Sağlık Bakanlığı tarafından içme suyu ve insani tüketim amaçlı suların kontrol yetkisi Sağlık Bakanlığındadır. Bizim müdahalemiz dışında sık aralıklarla bizden bağımsız olarak il ve ilçe sağlık müdürlüklerine giden şikâyetler ve normal rutin denetimler ile içme suları denetlenmektedir. Bu bizden bağımsız bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Hiçbir hastanede doktorlar ‘sudan hasta oldunuz’ gibi bir söylem kullanmamıştır”
Kentte hiçbir hastaneden hastalara ‘şebeke suyundan dolayı hasta oldunuz’ denilmediğinin altını çizen Kaplan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Şimdi size haziran ve temmuz ayında içme suyu ile alakalı yapılmış test sonuçlarını paylaşmak isterim. Bu testler halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılmıştır. Bu test sonuçlarına göre; bizim içme sularımızda her hangi bir hastalık yapacak mikrobiyolojik bir belirti yoktur. Bu da test edilmiş ve raporları bizlere gönderilmiştir. Bu da gizli bir şey değildir, istediğiniz zaman bu raporlara ulaşabilirsiniz. Bizim yapmış olduğumuz bir çalışmayı da size anlatayım. Şikâyetçi olan birkaç vatandaşımız ile görüşme yaptık. Neyden dolayı şikâyetçisiniz dediğimizde, ‘çocuğumuz ishal oldu’ dediler. Peki, hangi hastaneye gittiğiniz dediğimizde bize hastane ismi verdiler. Hastanede gittiği doktor ile görüştüğümüzde, hastalığın içme suyundan mı kaynaklandığını sorduğumuzda da ‘öyle bir durum yok’ dedi. Daha sonra detaylı bir araştırma yaptığımızda hem şehrimizde hem diğer şehirlerde havaların ısınmasıyla birlikte insanların sokağa çıktığını, çimlerde oturduğunu, yıkamadan meyveleri ağaçtan koparıp yediğini, hatta musluktan ağızlarını dayayarak su içtiklerinde mikrobun bulaştığını gözlemledik. Bir kez daha belirtmek isterim, hiçbir hastanede doktorlar ‘sudan hasta oldunuz’ gibi bir söylem kullanmamıştır.”

“VASKİ olarak daha çok işimiz var”
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü olarak son iki yılda büyük ve başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Kaplan, “Van Gölü kirliliği için hayata geçirdiğimiz arıtma tesisi önemli işler yapıyor. Ben daha öncede de kurum için şu sloganı paylaşmıştım. VASKİ gerçekten bir başarı hikâyesidir. VASKİ’nin Van’ın gözbebeği konumuna ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bu tür algı siyasetleri ile ilgimiz yok. Bizim VASKİ olarak daha çok işimiz var. İlçelerde yapmamız gereken işler var. 2021 yılı VASKİ’nin yatırım yılı olacaktır. Bunları da sizlerle yine paylaşacağız. Şu detayı da anlatmak isterim. Her yılın yaz aylarında yaşanan su sorununa bu sene son verdik. Yaz aylarında su sorunu artık yaşanmayacak. Suyumuzda herhangi bir şekilde hastalık yapacak bir mikrop yoktur. Bunu da Sağlık İl Müdürlüğü tespit etmiştir ve bize bildirmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor
YEREL HABERLER İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton ...
Ölüme terk edilen köpekle engellilerin ‘Dost’luğu devam ediyor
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen köpekle engellilerin ‘Dost’luğu ...
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek Van-İran sınırındaki güvenlik üst seviye çıkarılıyor Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bu yıl 55 bin göçmen sınırda yakalandı”
YEREL HABERLER Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla ...
Erciş’te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
YEREL HABERLER Erciş’te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı ...
Van Büyükşehir Belediyesinden tatilcileri sevindiren asfalt çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden tatilcileri sevindiren ...
Erçek Gölü’nün müdavimleri dikkuyruklar
YEREL HABERLER Erçek Gölü’nün müdavimleri dikkuyruklar
Vanlı Kıbrıs gazisi Aktuğ vefat etti
YEREL HABERLER Vanlı Kıbrıs gazisi Aktuğ vefat etti
YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Özgökçe atandı
YEREL HABERLER YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Özgökçe atandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Vansesi Gazetesi 84 yaşında
YEREL HABERLER Vansesi Gazetesi 84 yaşında
UMKE’den gerçeğini aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER UMKE’den gerçeğini aratmayan tatbikat
Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası Van YYÜ’de temel atma töreni
YEREL HABERLER Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim ...
İpekyolu Belediyesinden kadınlar için gezi programı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kadınlar için gezi programı
Van'ı gururlandıran LGS Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti
YEREL HABERLER Van'ı gururlandıran LGS Türkiye birincileri ilk ...
Van kelebekçilerin mekanı oldu Kelebekçiler, kayıtlarda olmayan ‘Sarı ayaklı nimfalis’ ile ‘Mormeşe’yi fotoğraflayarak kayıt altına aldılar
YEREL HABERLER Van kelebekçilerin mekanı oldu Kelebekçiler, ...
Kaybolan 2 dağcı için gittiler, 5 kişi ile döndüler Ağrı Dağı'na tırmanan gruplardan sis nedeni ile kaybolan 1'i Türk 2 dağcıyı aramaya giden NAS-SAR ekibi, kayıp 3 yabancı dağcıyı da kurtardı
YEREL HABERLER Kaybolan 2 dağcı için gittiler, 5 kişi ile ...
Van'ın Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti
YEREL HABERLER Van'ın Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti
Tuşba Belediyesinde bayramlaşma
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinde bayramlaşma
Van’da sel ve su taşkınlarına karşı menfez çalışması
YEREL HABERLER Van’da sel ve su taşkınlarına karşı menfez çalışması
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
YEREL HABERLER Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Doğa harikası Bahçesaray’a ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Doğa harikası Bahçesaray’a ziyaretçi akını
Van Gölü'nün güzellikleri için kulaç attılar
YEREL HABERLER Van Gölü'nün güzellikleri için kulaç attılar
Yaralı Leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Leylek tedavi altına alındı