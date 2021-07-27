Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer alan “içme sularından kaynaklık hastalık oluşuyor” iddialarını yalanladı.

VASKİ hizmet binasında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Cem Ülker Kaplan, son zamanlarda ortaya çıkan içme suyunun ishal ettiği haberlerine açıklık getirerek, Van’ın içme suyunun sağlıklı olduğunu söyledi. Bayram sonrası yoğun bir şekilde işe başladıklarını söyleyen Kaplan, “Bugün açıklama yapmamızın sebebini sizlere söylemek isterim. VASKİ olarak üzücü bir şekilde son bir hafta içerisinde bazı haber sitelerinde ve akabinde sosyal medyada özellikle VASKİ tarafından insani amaçlı sağlanan suyun ishal ve kusma gibi hastalıklara neden olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sizlerde bunlardan haberdarsınız. Bizde bu konuyla alakalı bilgilendirme amaçlı sizler bir araya geldik” dedi.



“Van’ın içme suyu bir kaynak suyudur”

Van’ın içme suyunun kaynak suyu olduğunu ve arıtılmasına gerek olmadığını ifade eden Kaplan, “Van merkeze su sağlayan şebeke hatlarımız Gürpınar ilçesindeki Bejingir Su Kaynağından çıkan su, kapalı bir şekilde Şabaniye su depomuza gelmektedir. Burada hem gaz hem de sıvı klorlar ile suyumuz klorlanmaktadır. Bazıları cazibeli olarak şehrin aşağı kısımlarına diğerleri de şehrin yukarı kısımlarındaki diğer su depolarımıza aktarılmaktadır. Yani burada anlatmak istediğim şey şudur, Van’ın içme suyu bir kaynak suyudur. Bu nedenle herhangi bir arıtmadan geçirilmesine gerek yoktur. Çünkü kaynak da sürekli olarak kontrol altındadır. Depolarımızda klorlama sistemi yapılarak arıtma sağlanmaktadır” diye konuştu.



“Şebeke içme suyu ile ilgili sürekli kontroller yapılmaktadır”

İçme suyu denetimlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Kaplan, “Şebeke içme suyu ile ilgili sürekli olarak kontroller yapılmaktadır. Bunun kontrol yetkisi de belediyemiz ve VASKİ’miz de değil, İl Sağlık Müdürlüğümüzdedir. Bu 17.02.2005 tarih 25730 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikle’ belirlenmiştir. Bunu belirleyen de belediyeler değil. Sağlık Bakanlığı tarafından içme suyu ve insani tüketim amaçlı suların kontrol yetkisi Sağlık Bakanlığındadır. Bizim müdahalemiz dışında sık aralıklarla bizden bağımsız olarak il ve ilçe sağlık müdürlüklerine giden şikâyetler ve normal rutin denetimler ile içme suları denetlenmektedir. Bu bizden bağımsız bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.



“Hiçbir hastanede doktorlar ‘sudan hasta oldunuz’ gibi bir söylem kullanmamıştır”

Kentte hiçbir hastaneden hastalara ‘şebeke suyundan dolayı hasta oldunuz’ denilmediğinin altını çizen Kaplan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Şimdi size haziran ve temmuz ayında içme suyu ile alakalı yapılmış test sonuçlarını paylaşmak isterim. Bu testler halk sağlığı laboratuvarları tarafından yapılmıştır. Bu test sonuçlarına göre; bizim içme sularımızda her hangi bir hastalık yapacak mikrobiyolojik bir belirti yoktur. Bu da test edilmiş ve raporları bizlere gönderilmiştir. Bu da gizli bir şey değildir, istediğiniz zaman bu raporlara ulaşabilirsiniz. Bizim yapmış olduğumuz bir çalışmayı da size anlatayım. Şikâyetçi olan birkaç vatandaşımız ile görüşme yaptık. Neyden dolayı şikâyetçisiniz dediğimizde, ‘çocuğumuz ishal oldu’ dediler. Peki, hangi hastaneye gittiğiniz dediğimizde bize hastane ismi verdiler. Hastanede gittiği doktor ile görüştüğümüzde, hastalığın içme suyundan mı kaynaklandığını sorduğumuzda da ‘öyle bir durum yok’ dedi. Daha sonra detaylı bir araştırma yaptığımızda hem şehrimizde hem diğer şehirlerde havaların ısınmasıyla birlikte insanların sokağa çıktığını, çimlerde oturduğunu, yıkamadan meyveleri ağaçtan koparıp yediğini, hatta musluktan ağızlarını dayayarak su içtiklerinde mikrobun bulaştığını gözlemledik. Bir kez daha belirtmek isterim, hiçbir hastanede doktorlar ‘sudan hasta oldunuz’ gibi bir söylem kullanmamıştır.”



“VASKİ olarak daha çok işimiz var”

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü olarak son iki yılda büyük ve başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Kaplan, “Van Gölü kirliliği için hayata geçirdiğimiz arıtma tesisi önemli işler yapıyor. Ben daha öncede de kurum için şu sloganı paylaşmıştım. VASKİ gerçekten bir başarı hikâyesidir. VASKİ’nin Van’ın gözbebeği konumuna ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bu tür algı siyasetleri ile ilgimiz yok. Bizim VASKİ olarak daha çok işimiz var. İlçelerde yapmamız gereken işler var. 2021 yılı VASKİ’nin yatırım yılı olacaktır. Bunları da sizlerle yine paylaşacağız. Şu detayı da anlatmak isterim. Her yılın yaz aylarında yaşanan su sorununa bu sene son verdik. Yaz aylarında su sorunu artık yaşanmayacak. Suyumuzda herhangi bir şekilde hastalık yapacak bir mikrop yoktur. Bunu da Sağlık İl Müdürlüğü tespit etmiştir ve bize bildirmiştir” şeklinde konuştu.

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