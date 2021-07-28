İş dünyasından aşı çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelenin aşı süreciyle devam ettiği belirtilerek, “Maske, mesafe ve temizliği elden bırakmamamız gereken yaz aylarında salgının sona ermesi açısında tüm herkesin aşı olması önem arz etmektedir. Öyle ki; her bir vatandaşımızın aşıya erişimini kolaylaştırmak için kamu ve özel hastaneler, aile hekimlikleri, mobil araçlar ve stantlarda aşı olma imkanı sağlamakta ve sağlık çalışanları bu anlamda canla başla mücadele etmektedir. En önemlisi de dünya genelinde birçok ülke aşıya erişim sağlayamaz ve bu noktada ciddi sorunlar ile karşı karşıyayken vatandaşlarımızın aşı olmaktan imtina etmesi salgın ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Hastalığı yenmek için büyük avantajımız olan aşıdan kaçmamız doğru değildir. Bilime ve bilim adamlarının virüsü yenmek için ürettikleri aşıya inanmalıyız. Tüm dünyada bilim adamları virüsü yenmek için aşı geliştirme gayreti gösterirken, bilgi kirliliği ile aşıya karşı durmak, toplumsal sağlımız açısından da kabul edilir bir durum değildir. Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara bakıldığında aşı olma oranlarına göre illerin vaka sayıları ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede özellikle ilimiz ve bölgemizde aşı olma oranı düşük, ancak vaka sayıları artmaktadır. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. İş dünyası olarak artan vaka sayılarına karşı, yeni bir kapanma ve kısıtlama tedbirlerinin alınmasını kaldıracak ekonomik güce sahip değiliz. Aşı oldukça ve gerekli duyarlılığı gösterdikçe rahatlama olacaktır. Bunu dikkate almalıyız. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, buradan şu çağrıyı da yapmak da fayda görüyoruz. Hiç kimse kendisini bu salgından tek başına koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Bunun içinde bilime olan inancımızı hiçbir zaman yitirmemeli ve aşımızı olmalıyız” denildi.

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