Çaldıran Belediyesi kırsal mahalleleri temizliyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

İlçenin merkez ve kırsal kesiminde bulunan 100’den fazla yerleşim yeri çöplerden arındırılarak yaşanabilir bir yer haline getiriliyor. Bahar mevsimiyle birlikte ilçe kırsalında yürütülen temizlik çalışmaları iki ayrı ekip halinde dönüşümlü olarak devam ediyor. Temizliğin imandan geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, temizlik çalışmalarını ilçe merkezi ve kırsalında aralıksız yürütmektedirler. Temizlik imandandır ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmayla ilçemizi yaşanılır bir şehir haline getirmek istiyoruz. Yaklaşık 100 yerleşim biriminde iki grup halinde aralıksız temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Amacımız kırsal mahallelerde yaşayan kardeşlerimizin temiz ve yaşanılabilir bir ortamda yaşamlarına katkı sunmaktır” dedi.

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