Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali (Astrofest) Gürpınar'da Başlıyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali (Astrofest)’ 13 Ağustos’ta başlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Gürpınar’da düzenlenecek festivalde gece boyunca fotoğraf makinesi ve teleskop ile ışık kirliliğinden uzak bölgede ay, gezegen, çift yıldız ve galaksi gözlemleri yapılacak. Astronomi, uzay bilimleri ve astrofotoğrafçılığa karşı merakın artırılması hedefi ile düzenlenen festivalde atölye çalışmaları ve söyleyişler de yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için başvurular Gürpınar Belediyesi internet sitesinde açıldı. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, festivalin bölgede ilk niteliği olması açısından astronomi ve fotoğrafçılığa ilgi duyan herkesi heyecanlandırdığını dile getirdi. İnovatif ve teknolojik çalışmalara destek olduklarını belirten Başkan Tanış, “Her alanda yenilikçi fikirlerle toplumun tüm kesimine yönelik çalışmalar düzenliyoruz. Yıllardır terörle anılan bölgemizin, güçlü hükümetimizin desteği ile artık huzura, güvene ve kalkınmaya kavuştuğunu anlatmak istiyoruz. Özellikle bu tür etkinliklerle yıllardır süre gelen kötü algıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda fiziki ve altyapı çalışmaları gibi kültürel ve sosyal çalışmalarında önemli olduğunun bilincindeyiz. Etkinliğin şimdiden bilime, uzaya ve fotoğrafçılığa ilgi duyan herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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