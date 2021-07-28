Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle kapanan VanHakkari karayolunda ulaşımı açıldı.

VanHakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden sel suları ile inen taş ve toprak yığınları karayolunu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanması ile birlikte Van, Başkale ve Hakkari istikametine giden onlarca araç mahsur kaldı. Bir minibüste mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin yardımı ile bulundukları araçtan çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 11'nci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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