Tuşba Belediyesinin mahalleleri güzelleştirme çalışmaları sürüyor

– Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘merkez mahallelerde ne var ise kırsal mahallelerimizde de o olacak’ anlayışıyla birçok mahallede yürüttüğü kilit parke taşı çalışmalarıyla yerleşim yerlerini modern görünüme kavuşturuyor.

Tuşba Belediyesinin, kırsal mahallelere güzel bir görünüm kazandırmak ve halkın modern bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için başlattığı kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. İş sezonun başlamasıyla birlikte kilit parke taşı çalışması startının verildiği Derebey ve Bağdaşan mahallelerindeki çalışmalar tamamlanarak mahalleler modern bir görünüme kavuşturuldu.



“Vatandaşlarımızın ayağını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız”

İlk etapta 120 bin metrekare kilit parke taşı kaplama işi ihalesinin yaparak ilgili firmalara yer teslimi yaptıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bunu 150 bin metrekareye tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Ekiplerin, 2 mahallenin kilitli parke taşı kaplama çalışmasını tamamladıklarını da vurgulayan Başkan Akman, 3 mahallede ise çalışmaların devam ettiğini anlattı. İş sezonu sonuna kadar yaklaşık 20 kırsal mahallenin kilit parke taşı kaplama işini daha tamamlamayı planladıklarını dile getiren Başkan Akman, “Mahallelerimizde yürüttüğümüz kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların da rahat yürüyebilmeleri için kaldırım yapıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ayağını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız” dedi.



“Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz”

Çalışmalarını vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda planladıklarını belirten Başkan Akman, Tuşba ilçesini kırsal mahalleleri ile birlikte güzelleştirmek, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurguladı. Başkan Akman, “Tevazu, samimiyet ve gayretle; gönül belediyeciliği anlayışını şiar edinerek hep birlikte güzel Tuşba’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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