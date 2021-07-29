Van Büyükşehir Belediyesinin ‘kuaförlük kursu’ başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz kuaförlük kursu açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen meslek edindirme kursları devam ediyor. Kadın ve Aile Merkezinde her yıl düzenli olarak sürdürülen kurslar birçok kadına da yeni iş kapıları açıyor. Özellikle kadınlar, bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Hafta içi her gün eğitim alan 30 kursiyer; saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimleri uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak öğrenerek meslek ediniyor. Yaklaşık 5 ay boyunca sürecek olan kurs eğitimi sonunda kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesi almaya hak kazanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının kadın istihdamına katkı sağlamak olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Amacımız, kadınların iş hayatına girmelerini sağlayıp ev ekonomilerine katkı sağlamaktır. Kursumuz İŞKUR destekli olduğu için burada hem ücret alıp hem de meslek öğreniyorlar. Kursumuza yoğun bir ilgi var. Bu kurs bittikten sonra yeni bir kurs başlatacağız. Kursa gelen öğrenciler sertifika aldıkları zaman çıraklık eğitimi, usta öğretici ve çabuk iş sahibi olabiliyorlar” dedi.

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