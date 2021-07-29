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Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup Kaçak göçmenler güvenlik güçlerine yakalanmamak için toplanma yerlerine üçerli gruplar halinde gidiyor

İHA

Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup Kaçak göçmenler güvenlik güçlerine yakalanmamak için toplanma yerlerine üçerli gruplar halinde gidiyor

Taliban’ın Afganistan’da güçlenmesinin ardından ülkede başlayan göç, İran ve Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan göçmenler, toplanma alanlarına dikkat çekmemek için toplu değil de üçerli gruplar halinde geliyorlar.
Taliban’ın Afganistan’da güçlenmesinin ardından ülkede başlayan göç Türkiye’ye de yansıdı. İran ve Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan göçmen sayısı, her geçen gün artıyor. Yetkililer, İran ve Irak sınırlarında güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının yapıldığını aktarsa da düzensiz Afgan göçmenlerin Türkiye’ye geçişi devam ediyor. Günler süren zorlu yolcuklarının ardından Türkiye’ye kaçak yollar giriş yapan göçmenlerin genel geliş sebebi ise ekonomik yoksunluk ve can güvenliği. Afgan göçmenler genellikle işsizlik ve Taliban’ın bölgedeki gücünün artması sonrası Türkiye’ye doğru yola çıktıklarını anlattılar. Van üzerinden Tatvan’a geçen Afganlılar, dikkat çekmemek için toplu değil de üçer, üçer gruplar halinde geliyorlar

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