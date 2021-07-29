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Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespit çalışması

DHA

Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespit çalışması


Behçet DALMAZHarun AKSU/VAN, (DHA)VAN ve çevresinde dün etkili olan sağanak yağış Muradiye, Gürpınar, Başkale, Saray ve Özalp ilçelerine bağlı 21 mahalle ve 3 mezrada sele neden oldu. Birçok küçükbaş hayvanın telef olduğu sel, ekili arazi ve kırsaldaki bazı ev ve ahırları su altında bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi, selin zarar verdiği mahalle ve mezralarda yoğun bir çalışma başlattı.
Kent merkezi ve kırsal alanlarda dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Van-Hakkari karayolunun 80'inci kilometresindeki Albayrak mevkisinde heyelan meydana gelirken, Muradiye, Gürpınar, Başkale, Saray ve Özalp ilçelerine bağlı 21 mahalle ve 3 mezrada ise selle birlikte su baskınları yaşandı. Çok sayıda hayvan sel sularına kapıldı. Ekili arazi ve kırsaldaki bazı ev ve ahırları ise sel suları altında kaldı.
Farklı noktalardan gelen su baskını ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yerleşim alanlarında su tahliyesi yaptı, yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı´na bağlı ekipler ise selden etkilenen mahallelerde çamur temizliği ve mahalle yollarında bakım-onarım çalışması başlattı. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için onlarca iş makinası ve personelin ise çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.  
Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkale ilçesi Gedikbaşı, Özpınar, Yolmaçayır, Kavurgalı, Yavuzlar, Yurttepe Mahallesi´ne bağlı, İkizdeğirmen ve Terazın mezraları ile Gelenler Mahallesi´ne bağlı Davutavat mezrası, Muradiye ilçesi Tansu Mahallesi, Saray Karahisar Mahallesi, Gürpınar ilçesi Topsakal, Tepegören ve Çörekli mahalleleri, İpekyolu ilçesi Ortanca Grup yolu, Beşçatak, Köşebaşı ve Değirmenköy mahalleleri ile Özalp ilçesine bağlı İstasyon, Mollatopuz, Sarıköy, Yünkuşak ve Kaşıkara mahallelerinde çalışma yapıldığını açıkladı.
Öte yandan selin etkili olduğu bölgelerde başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.
KAYIP  ÇOBAN BULUNDU
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak da sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Başkale Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, kaybolan bir kişinin bulunup hastaneye ulaştırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Başkale ilçemizde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve selin ardından; ulaşıma kapanan VanHakkari karayolu trafik akışı tekrar sağlanmıştır. Kayıp olan bir vatandaşımız sağ olarak bulunarak hastaneye ulaştırılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Mahsur kalan araçlar kurtarılmıştır. 13 mahallemizi etkileyen sel sonrası tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarına ilgili birimler tarafından başlanılmıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında Başkale ilçemizde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve selde 2 çobanın kaybolduğu ve haber alınamadığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sel sularına kapılan bir çoban sağ olarak kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alınmıştır. Vatandaşımızın hayati tehlikesinin bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." 
Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Solak, muhtar ve vatandaşlardan bilgi aldıktan sonra, hasar tespit çalışmalarının da en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Harun AKSU
2021-07-29 14:10:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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